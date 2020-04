“Carabinero no tenía ningún criterio”: Matías Assler se defiende y asegura que todo fue un malentendido

Este sábado se difundió que el actor Matías Assler fue infraccionado y citado a declarar por no portar con el salvoconducto correspondiente para pasar un cordón sanitario camino a Zapallar. Sin embargo, según él, la noticia no es real.

“Yo vivo, soy residente de Cachagua. Hace cinco meses que vivo acá, mucho antes de que esto del coronavirus empezara”, aseguró a través de su cuenta de Instagram.

“Ayer efectivamente me dirigía hacia La Ligua a dejar una persona que trabaja acá para que no tomara el bus y no se contagie. Y a mí no me detuvieron en un control sanitario, yo paré hablar con un carabinero, carabinero que no tenía ningún criterio, porque al explicarle nuestra situación para saber si podía salir a La Ligua y volver a entrar hacia la Laguna, Cachagua, Zapallar él me dijo que yo que estaba completamente detenido”, relató.

“Después de una seguidilla de procedimientos lateros, queda claro que yo vivo acá, tengo residencia acá”, concluyó su defensa.