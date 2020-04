“Cuando yo salí de Mega, ella fue la primera en jactarse”: Paty Maldonado le deja un recado a Chiqui Aguayo tras su despido del matinal

“Chiqui” Aguayo fue una de las afectadas con los despidos de TVN, por razones editoriales, del matinal “Buenos días todos”. La decisión ejecutiva que fue comentada por Patricia Maldonado en su programa web “Las Indomables”, en donde recordó cómo la comediante se burló cuando ella tuvo que pasar lo mismo, pero en Mega.

“A mí tampoco me gusta cuando la gente es despedida de su trabajo, pero le voy a decir algo a ella, las vueltas de la vida a veces son tremendas“, dijo e conversación con Claudia Schmitd y Catalina Pulido.

“Cuando yo salí de Mega, ella fue la primera en jactarse y decir ‘que bueno que salió’, yo no me voy a alegrar que haya salido, yo debería contestarle igual: ‘Qué bueno que la sacaron’, pero yo no voy a hacer esa ralea, a mí me enseñaron buenas costumbres en mi casa”, dijo, según recogió La Cuarta.

En ese sentido dijo que es “una pena que la hayan despedido, ahora usted se da cuenta lo que significa cuando una persona es despedida o la sacan del medio, ¿se da cuenta? Que nunca hay que escupir al cielo, porque le cae en plena jeta“.