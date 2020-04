“Te sientes enferma”: Eliana Albasetti compartió inesperada reflexión sobre su embarazo

Eliana Albasetti publicó una honesta reflexión sobre el embarazo y sorprendió a sus seguidores. La modelo espera a su segundo hijo y ya tiene 26 semanas de gestación.

En la publicación, la ex integrante del programa Calle 7 se sinceró y habló de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su embarazo, los cuáles van desde malestares físicos hasta periodos complejos emocionalmente.

“‘Disfruta del embarazo’ te dicen . Tú te vas tan contenta pensando ‘¡obvio que lo haré’, pero cuando te encuentras vomitando, con fuertes dolores de cabeza, cambios de ánimo bruscos, insomnio, ardor, estreñimiento (de esto safé gracias a ser vegana), dolor de pechos, fuertes mareos, una acidez que te la encargo, todo te da asco y no olvidemos la sensibilidad extrema (que gracias al inbox de mi Instagram es EXTREMA) no piensas en lo bonito que está por venir”, partió escribiendo Eliana en su cuenta de Instagram.

Además, la modelo se refirió a los miedos que enfrenta en medio de la pandemia de Covid-19 que actualmente enfrenta el país.

“Realmente te sientes enferma y mal, muy mal. Y a eso le sumamos una pérdida de un ser querido y de yapa una pandemia. Por último ( juro que es lo último ) esas ganas terribles de querer cambiar el mundo , pero el mundo parece que no quiere cambiar 🤷‍♀️🌱”, agregó.

“¿Mmmm que se hace? No me digan yoga, ¡por favor se los ruego! Y por Dios que no tengo nada en contra de las genias que logran tocar su nariz con el dedo gordo del pie. 🤷‍♀️ pero a mi, con elongación que tengo similar a la de una mesa es más lo que me estresa que lo que me relaja”, manifestó.

Para finalizar la modelo señaló que es consciente qué hay personas la están pasando peor que ella y que no intenta toma un rol de víctima.

Revisa la publicación a continuación: