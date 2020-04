La emotiva carta que recibió Julián Elfenbein de su pequeña hija Sarah: “Ando muy sensible…”

El animador de Chilevisión, Julián Elfenbein, no se encontraría en su mejor momento, de acuerdo a sus últimas publicaciones en las redes sociales.

Hace unos días el conductor de “Pasapalabra” informó que se encontraría formando un nuevo hogar, lo que confirmaría los rumores de separación con la madre de sus hijos, Daniela Kirberg.

No obstante, en medio de esta situación, compartió una emotiva carta que le escribió su hija Sarah.

“El encierro nos pone más sensibles. A todos. Grandes y chicos. Qué duda cabe. Yo ando muy sensible. Y, en ese contexto, que mi Princesa Suri me deje esta bella carta de sorpresa es de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida“, partió expresando el comunicador a través de Instagram, donde compartió una fotografía de la carta.

La carta inicia con: “Papi no sé cómo partir a agradecerte todo lo que has hecho por mí y en general a todos los de la familia“.

“En verdad te amo mucho, hasta el infinito y más allá. Gracias por siempre estar ahí para mí y por preocuparte por mí“, agrega.

Luego finaliza con: “Papá eres una persona increíble y ojalá nunca cambies. Créeme que eres perfecto tal y cómo eres”.

La publicación sumó positivos comentarios, en donde aludieron a lo emocinante que es la carta y los sentimientos de su hija Sarah.

Aquí puedes ver la postal: