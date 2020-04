“Habría sido muy difícil tenerla lejos”: Luis Jara recordó a su madre fallecida y reflexionó sobre el coronavirus

View this post on Instagram

Pienso mucho en todas aquellas personas que no pueden abrazar a los suyos, a sus viejos, me pongo en sus zapatos. Aqui estoy abrazando a mi vieja. Pará mí habría sido muy difícil tenerla lejos Por eso solidarizo con quienes no pueden abrazar a sus padres.. Aguanten. Se los pido. Que tengan una hermosa semana. #quedateencasa