El grosero comentario que hizo “enfurecer” a Anita Alvarado: ella respondió sin filtro

Desde Australia @desayunosysorpresashappyday me ayudó a soprender a mi mamá😁, por que no tiene que ser un día especial, para decirte que te amo, que te extraño mami 💖… Y que más rico que un desayuno a la puerta de tu casa, hecho con cariño, con dedicación… Por eso muchas gracias @desayunosysorpresashappyday ❤️ lo recomiendo 100% y ahora que se viene el día de la Madre, es una excelente idea para que no salgan de casa👏😊