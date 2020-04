“Púdrete por amargada”: La dura respuesta de Jordi Castell durante transmisión en vivo

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha hecho que las redes sociales tomen mayor fuerza, aumentando la cantidad de transmisiones en vivo por parte de rostros de la televisión y el espectáculo.

Uno de estos es el fotógrafo Jordi Castell, quien recientemente entrevistó a Javiera Acevedo, donde la rubia relató sus deseos de convertirse en madre.

No obstante, en medio de la transmisión una de sus seguidoras agredió al animador en el chat, lo cual Castell no dejó pasar.

“Disculpa un segundo (a Javiera Acevedo)… No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado“, partió respondiendo el conductor.

Luego agregó: “No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós… Es que no tengo paciencia…”.

A estas palabras, Acevedo no dudó en sumarse: “Me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca“.