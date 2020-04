Actriz Dayana Amigo desclasificó antigua fotografía de su infancia: tenía solo 10 años

La cuarentena que vivimos debido a la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que las redes sociales tomen mayor fuerza, donde diversos rostros televisivos han expuesto su creatividad, o desclasificado antiguos recuerdos.

Una de las que es unió a esta última tendencia es la actriz Dayana Amigo, quien compartió una fotografía en donde solo tenía 10 años, durante su primera comunión.

“Tenía 10 años, el wuen cachete siempre fue lo mío! Iba camino a tener el pelo eternamente largo y por siempre chascona, mi mamá me peinaba siempre con un moño muy tirante y yo me hacía cada vez más shina, la coronita en la cabeza me salvo por esa vez“, redactó en la publicación.

Aquí puedes ver su postal: