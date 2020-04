Kathy Contreras sufrió desmayo en su hogar mientras permanecía en cuarentena: terminó con una lesión

La exchica reality Kathy Contreras sufrió un singular accidente mientras se encontraba en cuarentena en compañía de su hermano, en la comuna de La Granja, en Santiago.

Esto ocurrió luego de ver una película y pararse para practicar una postura de yoga, cuando se desvaneció sin previo aviso.

La joven entregó detalles con LUN: “Quizá me paré muy rápido y sentí un flujo. No sé si era sangre o energía, pero pasó desde mi pecho a la garganta y llegó a la cabeza. Me quedé con una sensación extraña y me desvanecí“.

Pero esto, para su mala fortuna, no quedó ahí. Tras ser trasladada a un recinto asistencial, la evaluación reveló que terminó con un esguince de tobillo, producto de la caída.

“Mi hermano está más claro con el tema del virus. Yo no veo muchas noticias, pero él tenía las cosas de prevención, como alcohol gel. Una vecina nos pasó mascarillas. En la clínica me tomaron una radiografía y me dijeron que si me dolía tuviera paciencia porque la atención, obviamente, está orientada al coronavirus“, expresó Contreras.

En esta misma línea Kathy compartió esta entrevista en su cuenta de Instagram, donde redactó: “Bendita caída, bendito golpe en la cabeza y bendita pérdida de #consciencia. Todo es por algo y para algo. Gracias por un día más #autoconocimiento“.

Aquí puedes ver su publicación: