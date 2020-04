“Sólo quiere generar odio”: Daniela Castro le respondió a ex participante de “MasterChef” que la criticó

Por estos días Canal 13 volvió a transmitir la primera temporada de “MasterChef”, programa en el cual Daniela Castro se quedó con el primer lugar.

Sin embargo, a pesar de que se emitió hace pocos años, todavía genera polémica entre los participantes. Alejandra Orellana fue una de ellas y a través de sus redes sociales criticó a Castro por la preparación de un plato que le significó, en primera instancia, quedar eliminada del concurso.

“Vi cómo se preparó ese plato, con pelos encima y chupeteada de dedos incluida. Solo puedo decir ‘wacala’. Hoy la máxima muestra de no haber cocinado nunca. Todo lo estudié o lo memoricé”, sostuvo.

La ex panelista de “Mucho Gusto”, en diálogo con “AR 13”, le respondió con todo a su ex compañera. “Sólo quiere generar odio y llamar la atención. De verdad no me interesa, priorizo mi paz mental“, sostuvo.

La influencer también reveló un antiguo episodio que deja al descubierto la nula relación entre ambas. “Me elimino de un grupo que teníamos los de MasterChef”, cerró.