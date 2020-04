El inesperado encuentro virtual entre Francisco Saavedra y actor Jared Leto

Ayer durante horas de la noche se vivió un singular episodio que involucró al conductor Francisco Saavedra y al actor Jared Leto.

Esto inició luego de que el intérprete que le dio vida al “Joker” en una de las versiones de “Joker“, realizara un live vía Instagram.

Allí, miles de usuarios se unieron a la transmisión, siendo uno de ellos el animador de Canal 13 Pancho Saavedra.

En esta línea, el actor compartió con sus fans de una manera más cercana, permitiendo que sus seguidores le enviaran solicitudes para unirse a la transmisión.

Saavedra no perdió esta oportunidad y envió una solicitud que terminó siendo aceptada por Leto. “Chile, te veo, ¿Francesco?, ¿Francisco o Francesco? No lo sé“, soltó el intérprete previo a que apareciera el rostro de Pancho Saavedra.

“Hi, my name is Francisco, from Chile” (Mi nombre es Francisco, de Chile)“, fue lo que soltó Pancho con su característica sonrisa.

El actor le consultó: “Francisco from Chile, ¿what are you doing there? (Francisco, de Chile, ¿qué haces ahí?)“. Lamentablemente, la conexión de Saavedra le jugó una mala pasada y el encuentro entre ambos superó con suerte los 10 segundos.

Tras esto Pancho Saavedra, a través de Twitter, pidió a sus seguidores que lo ayudaran a conseguir una entrevista con Jared Leto.

Aquí puedes ver un registro de este singular crossover:

@JaredLeto LE ACEPTÓ LA SOLICITUD A @PANCHOSAAVEDRA EN IG LIVE. NO PUEDO CON ESTO 😂 pic.twitter.com/Fz12iIhv58 — Cr!stóbal G. 💬 (@cgalleguillos_) April 18, 2020