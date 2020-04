Los 14 segundos de “Pancho” Saavedra con actor que interpretó al “Guasón”

Un inesperado “encuentro virtual” fue el que tuvieron el animador de televisión Francisco Saavedra y el actor que interpretó al “Guasón”, Jared Leto.

Todo comenzó cuando el reconocido actor norteamericano realizó una transmisión en vivo por Instagram, donde arribaron miles de telespectadores.

Uno de ellos fue el conductor de “Lugares que hablan“, quien no dudó en manifestarle su fanatismo al cantante.

Tras esto, el cantante le solicitó a uno de sus seguidores hacer una especie de “videollamada”, resultando elegido el animador “Pancho” Saavedra.

Mientras Saavedra se intentaba conectar, el actor y cantante consultaba “Chile, te veo, ¿Francesco?, ¿Francisco o Francesco? No lo sé“, dijo, momento en el cual apareció el rostro del animador.

“Hi, my name is Francisco, from Chile” (Mi nombre es Francisco, de Chile)“, aclaró “Pancho” con una sonrisa tremenda en su rostro.

De inmediato el actor norteamericano le consultó: “Francisco from Chile, ¿what are you doing there? (Francisco, de Chile, ¿qué haces ahí?)”.

No obstante, en ese momento se cortó la videollamada -luego de 14 segundos- debido a un problema de conexión del animador.

Revisa el épico momento acá: