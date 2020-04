“Igual era heavy”: El singular trabajo de Julio Jung relacionado al cine erótico en España

En una nueva emisión del programa “Cocina Fusión” de Televisión Nacional, el actor chileno Julio Jung realizó una inédita confesión con respecto a su carrera laboral.

Cabe mencionar que los invitados para la ocasión fueron Carolina Escobar, Cristián de la Fuente, Claudio Moreno, Javiera Contador, Alejandra Herrera y Julio Jung Junior.

El exintegrante de “Verdades Ocultas” confesó cuál era el trabajo “más extraño” que había realizado a lo largo de toda su vida.

Jung contó que, mientras realizaba su práctica profesional en España, relacionada al mundo del cine, le llegó una interesante oferta.

“Me llamaron para un trabajo que no está generalmente en mi curriculum, pero era hacer sonido directo de cine erótico, por no decir porno“, soltó el actor.

“Eran películas de bajo presupuesto, entonces el diálogo de las actrices, que no eran españolas, sino que como albanesas, rumanas, pero muy guapas y todo se doblaba en postproducción… y yo me preocupaba de los ‘soniditos’ que estaban en el minuto”, confesó Julio.

“La primera vez me pasaron cosas, igual era heavy“, continuó relatando el actor de Mega. A pesar de esto, confesó que “pagaban muy bien. A diferencia de Estados Unidos, es mucho más grande la industria del porno en España, y claro una jornada como sonidista ganaba en ese tiempo 180 euros el día”, aseguró.

“Si en los créditos ve que el sonidista es “Triple J”, ese soy yo”, dijo entre risas. Finalmente, indicó que retornó a Chile puesto que “pensé que quería aprender más cosas, que no estaba aprendiendo más allá de la escuela de cine”, cerró.

Revisa acá sus declaraciones: