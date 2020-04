China Suárez se unió a la tendencia de cambiar el look durante la cuarentena

No hay duda que cambiar el look en medio de la cuarentena se ha convertido en toda una tendencia entre los famosos. Y de esto no se salvó María Eugenia Suárez, mejor conocida como “China” Suárez.

Hace algunos días la actriz argentina enseñó a través de las historias de su Instagram que estaba cambiando su imagen, pero finalmente el día de hoy mostró el resultado final.

La pareja de Benjamín Vicuña mantuvo su corta melena del mismo color, pero agregó color a su flequillo, generando un resultado que fue aplaudido en las redes.

Aquí puedes ver su publicación: