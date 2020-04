Polola chilena de Sergi Arola relató su experiencia como enfermera en la UCI: “Nunca nos hemos enfrentado a algo así”

Francisca Laree es una de las enfermeras que se desempeña en un recinto hospitalario en Santiago, enfrentando la emergencia que se vive actualmente a causa de la pandemia por coronavirus.

La mujer, quien es polola del chef español Sergi Arola, relató su experiencia en medio de esta pandemia en conversación con LUN, donde reveló que se ha desempeñado por más de una década cuidando a pacientes que tienen un delicado estado de salud.

“He trabajado por 10 años cuidando a pacientes en estado grave, pero siento que nunca nos hemos enfrentado a algo así. Este es un reto profesional muy grande”, declaró Francisca.

La profesional, que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), también explicó que le ha tocado atender a pocas personas con coronavirus: “Es transversal y afecta a personas de cualquier edad. Lo que más angustia es que el virus es impredecible: a alguien le puede dar un simple resfrío mientras el otro puede necesitar ventilación mecánica”, explicó.

Tras esto, señaló que “esto va más allá de un trabajo, es una vocación y un deber para ayudar de la mejor forma a los pacientes. No nos hacemos los héroes y más que los aplausos, me gustaría que la gente tome conciencia del peligro y que opte por no salir de sus casas“.

Por otra parte, en la misma entrevista Sergi Arola expresó que “hablamos todo el tiempo y me doy cuenta que todo lo debe estudiar. Me siento muy orgulloso de ella, de su profesionalidad y vocación de ayudar a las personas”, dijo el español.