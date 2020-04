The Rolling Stones estrena primer tema inédito en siete años: “Living in a Ghost Town”

Este jueves 23 de abril, a las 14:00 horas, se estrena el videoclip del nuevo tema de la banda The Rolling Stones, llamado “Living in a Ghost Town”, a través de su canal oficial de YouTube.

Un poco más de siete años, han pasado desde que The Rolling Stones editaron “Gloom And Doom” y “One Last Shot”, canciones inéditas que son parte del compilado “Grrr” que lanzaron en 2012 por su aniversario número #50. Hoy están de regreso con “Living in a Ghost Town”, su primer tema desde entonces.

Según Mick Jagger, “había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos que vivimos en este momento. Hemos trabajado de forma remota y aquí está, espero que les guste”.

Por su parte, Keith Richards explicó que “vamos a resumir un poco esta larga historia. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura, pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella, así que aquí lo tienen, mantente seguro”.

Con respecto a este nuevo tema, Charlie Watts afirmó que “disfruté trabajando en este track. Creo que recoge un estado de animo y espero que las personas que lo escuchen estén de acuerdo”.

Finalmente, Ronnie Wood agradeció a los fanáticos “por todos sus mensajes durante las últimas semanas, significa mucho que disfruten nuestra música”.