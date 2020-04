“Ella me ayudó”: Ignacio Román reveló significativo gesto que tuvo “Naná” con él en “MasterChef”

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo“, estuvo de invitado el exparticipante de la primera temporada de MasterChef Ignacio Román, quien obtuvo el segundo lugar en esa oportunidad.

En la instancia, el chef relató diversas historias relacionadas a su vida personal y laboral, y también reveló detalles de su paso por el programa culinario.

Fue en este contexto que Román se refirió a la relación de amistad que mantuvo con la recordada participante del espacio, Eliana Hernández, más conocida como “Naná”.

Según comentó Ignacio, formó un lindo lazo de amistad con la mujer, e incluso reveló un significativo gesto que tuvo Naná con él.

“Yo no gastaba la plata de mi colación y me comía la comida de la Naná, porque ella comía muy poquito. Ella compraba comida, sólo se comía la frutita, sacaba dos cucharadas y me daba la comida a mí para que yo me llevara la plata a la casa“, relató.

A esto agregó que “de vez en cuando me regalaba las cinco lucas (de la colación) para llevármelas a la casa. Yo le decía: ‘Pero Naná son tuyas y ella me decía que había traído algo más rico’. Ella me ayudó”, recalcó el ex aspirante.

“Con la Naná hay una conexión real, verdadera. Había una amistad (…) con la Naná era imposible no encantarse, de su conocimiento, su sabiduría. Todos anhelamos tener una abuelita Eliana en nuestra casa y regalonearla”, dijo Román.

Finalmente, expresó que Eliana es “una persona muy amorosa, muy tierna, muy cariñosa. Tiene ese calorcito del sur”, cerró.