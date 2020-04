La pregunta que dejó sin palabras al doctor Ugarte: se mostró sumamente conmocionado

En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, se vivió un emotivo momento protagonizado por el doctor Sebastián Ugarte.

Todo comenzó cuando el profesional se refirió al caso de una persona que estaba grave, contagiada con coronavirus, y que despertó gracias al tratamiento plasma hiperinmunizado.

Sobre esto, detalló que “fue impresionante. Yo conozco a la hija y su historia personal. Me daba vueltas como tiburón alrededor de la cama y decía ‘no se no va a morir’. Moví todas las puertas“, relató.

Asimismo, explicó por qué el tratamiento se utiliza solo en pacientes que estén en riesgo vital: “Yo soy cuadrado. Cuando algo no está 100% demostrado prefiero no hacerlo y de ahí no me van a mover. Pero cuando el riesgo es que el paciente se muera, el beneficio es mayor”.

El doctor aseguró que “todo esto me ha dado una alegría, ya que más allá de científicos, somos seres humanos“.

“No hay ninguna razón para que en Chile no podamos hacer la mejor medicina y ciencia del mundo. Tenemos que competir de igual a igual con China y Estados Unidos. Quizá no vayas a ser el mejor del mundo, pero al menos inténtalo”, sostuvo el profesional.

No obstante, luego de esto hubo una pregunta que no fue capaz de responder, debido a la emoción que sentía.

Fue cuando el periodista del matinal, Ignacio Gutiérrez, le consultó al doctor qué sentía él con la evolución del paciente mencionado.

Ante esto, el querido doctor Ugarte no fue capaz de responder, evidentemente conmocionado por la situación.