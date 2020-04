Tom Hanks recibió desoladora carta de niño que es acosado por llamarse “Corona”: él lo sorprendió con especial regalo

Un niño, cansado de las constantes burlas que recibe por parte de sus compañeros, le escribió una significativa carta al actor Tom Hanks -quien contrajo coronavirus hace varias semanas- haciéndole saber esta situación.

Se trata de un niño de ocho años llamado “Corona De Vries“, quien le envió un escrito al protagonista de la película “El Náufrago”, consultándole sobre su estado de salud y también relatando la abrumadora situación que vive a causa del bullying que recibe en su escuela.

“He oído en las noticias que usted y su esposa contrajeron el coronavirus”, escribió el niño, quien posteriormente le consultó si el actor “estaba bien”.

Asimismo, el niño escribió que “me encanta mi nombre pero en la escuela los niños me llaman el coronavirus”, según informó 7 News.

Sobre esto, el pequeño aseguró que “me entristece y me enfurece que me llamen así”. No obstante, el pequeño no esperaba la gran sorpresa que recibiría del reconocido actor estadounidense.

Hanks respondió su carta, en un mensaje redactado en una máquina de escribir, que el suele llevar en sus viajes.

“Tu carta nos ha hecho sentir a mi esposa y a mi maravillosamente”, le escribió el protagonista de “Forest” Gump antes de decirle que “Yo soy tu amigo fiel”, haciendo referencia a la canción de Woody, el personaje de Toy Story que por años ha interpretado.

Y para subirle el ánimo, Tom le obsequió una máquina de escribir de marca Corona que llevó en su viaje a Australia diciendo que “espera que está máquina te guste”.

“Pregunta a una persona mayor cómo funciona y utilízala para escribirme de vuelta”, detalló finalmente en la carta.

Revisa acá los registros: