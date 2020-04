“Nunca me sentí en el clóset”: Fernanda Urrejola habló sobre su nueva polola 

Fernanda Urrejola habló sobre su nueva relación amorosa con la directora Francisca Alegría. La actriz respondió todas las dudas de sus seguidores a través de un Instagram Live y recibió el apoyo de los internautas.

Recordemos que esta semana la artista reveló por medio de una romántica publicación que tiene polola. En la fotografía compartida se ve a la pareja abrazada y sonriendo. “Gracias por cambiar mi vida”, escribió Fernanda en la descripción de la imagen.

La noticia sorprendió a los fanáticos de la actriz, situación por la cual ella decidió responder sus dudas a través de un Live en la red social mencionada.

“Soy muy feliz. Nunca me sentí en el clóset. Yo soy la misma desde siempre, no sentí la necesidad de salir del clóset pero sí de hablar del amor”, explicó Fernanda en la instancia virtual.

“Enamorarme de la Fran fue… enamorarme de ella por su ser, conectarme con ella profundamente y vernos las dos sin miedo (…) Fue un remezón gigante para mi, me saco de mi estructura”, agregó. la actriz.



“Me hizo mirar un montón de cosa que nunca antes me las había cuestionado, que me daba mucho lo que estuviera pasando y me hizo romper con las ideas que tenía de mi misma”, finalizó.