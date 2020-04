“Maldad con los animalitos”: Video publicado por Joaquín Méndez fue cuestionado en Instagram

Joaquín Méndez utiliza frecuentemente sus redes sociales, sobre todo la plataforma de Instagram, donde constantemente comparte divertidos videos para entretener a sus más de 2 millones de seguidores.

No obstante, en esta ocasión el animador del matinal “Mucho Gusto” de Mega recibió algunas críticas, luego de que publicara un singular registro.

El panelista del matinal de Mega replicó un video que es viral en redes sociales, y lo compartió en su cuenta de Instagram. En él, aparece un gatito a quien le hicieron una “broma”, lo que muchos calificaron como una “maldad” hacia el animal.

“Te voy a denunciar por instar al maltrato animal”, “Ya y el chiste se viene a pata que no lo encuentro ?”, “No le veo el chiste :/”, “Maldad con los animalitos, ellos no son nuestros bufones”, “No me gustó, maldad”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa la publicación acá: