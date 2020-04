Fran García-Huidobro sobre distanciamiento físico de cuarentena: “Ojalá eliminen el saludo de beso de forma permanente”

Hace poco hablábamos de cómo Francisca García-Huidobro se habría recuperado del delicado estado de salud que enfrentaba el 2019, que incluso la dejó en riesgo vital.

Tras esto, la animadora cambió sus hábitos de salud, narrando recientemente que incluso dejó el alcohol y ahora se alimenta de mejor manera.

En esta linea, fue entrevistada por Las Últimas Noticias, donde además de reflexionar sobre su estado de salud, también lo hizo sobre la crisis sanitaria que enfrentamos debido al coronavirus.

“Me vacuné contra la influenza, pero no soy una paciente de alto riesgo. Estuve 40 días guardada en mi casa, sin salir a ninguna parte, porque el canal también se preocupó de manera especial”, partió comentando.

La animadora también reflexionó sobre el distanciamiento físico, entregando una curiosa postura: “Me encanta. Encuentro que uno debería escoger a quién saluda de beso y abrazo. Ojalá eliminen el saludo de beso de manera permanente. Sí extraño los abrazos de mi papá. Lo he visto una sola vez desde lejos y me dio pena no poder abrazarlo”.

Finalmente relató que subió de peso, recuperando los kilos perdidos debido a la enfermedad que enfrentó: “Subí cinco kilos y creo que tengo el peso ideal para una persona de mi contextura. Yo mido 1,60, cuando llegué a la clínica pesaba 45 kilos, ahora estoy en 50 kilos y medio (…) Me siento bien así, siento que tengo el traste un poco grande, pero encuentro que estoy bien así“.