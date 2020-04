Así es el presente de la actriz que interpretó a “Laura” en “Verdades Ocultas”: mostró cómo ha vivido el período de cuarentena

View this post on Instagram

Ingredientes: 🍴3 cebollas corte pluma 🍴3 tasas de harina de maíz ( puede ser amarilla o blanca) 🍴500 cc de leche (se puede agregar mas dependiendo si la masa esta quedando seca) 🍴4 huevos ( separar yemas y claras y batir a nieve las claras) 🍴1 paquete entero de queso mozzarella 🍴queso rallado a gusto 🍴Sal y pimienta a gusto Receta fácil- rica- sin carne y libre de gluten 👌🏻☺️