La abierta reflexión de Millaray Viera sobre su vida amorosa: “Tal vez no soy buen partido”

La animadora de CHV Millaray Viera sorprendió a sus seguidores de Instagram tras lanzar una reflexión sobre su vida amorosa.

Con preguntas y respuestas Viera recibió algunas inquietudes sobre sus relaciones amorosas, así como si se volvería a enamorar. Ante esto la conductora se sinceró.

“Alguna vez en lo que me queda de vida espero que sí“, replicó sobre esta consulta, agregando que espera que su próxima pareja sea “sereno, sensible y monógamo“.

En el mismo contexto le consultaron si tras su separación de Marcelo Díaz ha tenido muchos pretendientes, a lo que respondió: “¿Así como que me inviten a salir? No y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido nomás“.

A esto sumó con gracia que muchos hombres se asustaban con ella. “Ni que fuera Pampita“, expresó.

Aquí puedes ver algunas de sus publicaciones: