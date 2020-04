“No pude soportar la idea de no verte”: Claudia Conserva reveló emotivo gesto de su hermana en medio de la cuarentena

En una nueva emisión del programa “Milf” de TV+, se vivió un emotivo momento protagonizado por la animadora Claudia Conserva.

La conductora del espacio relató cómo ha vivido el período de cuarentena, mostrando los diversos mensajes que le ha enviado su madre para motivarla, y también reveló el lindo gesto que tuvo su hermana Francesca con ella.

“Hoy día estaba acá con mis hijos y de repente suena el timbre de la casa y dijimos ‘qué raro’ porque siempre suena el citófono del conserje que avisa, pero ahora no, sonó directamente la puerta”, comenzó relatando.

Tras esto, Conserva confesó que fue con su hijo Renato a abrir la puerta, recibiendo una grata sorpresa: “Estaba la Fran parada, alejada de la puerta llorando a mares, y le ‘dijimos qué te pasa, qué es esto, qué es esta sorpresa"”.

Fue en ese momento cuando Claudia explicó que su hermana viajó desde su casa en Colina para comprar remedios a Santiago, por lo que pasó a verla para sorprenderla.

“Me dice: ‘No pude soportar la idea de no verte, aunque sea de lejos. Me basta solo con mirarte’ y lloraba afuera de la puerta. Fue un momento muy bonito, una linda sorpresa“, detalló la animadora.

Por su parte, y en tono de broma, su hermana Francesa señaló que “dije ‘qué ganas de verla, quiero ver si está más gorda"”, causando risas en los presentes.

“Pensé que nadie sabe si va a salir vivo de esta pasada, espero que todos sobrevivamos, pero dije no me perdonaría, no decirle personalmente que la amo, que la elegiría mil veces como hermana, como mamá, cómo amiga y todo”, dijo la hermana de Claudia finalmente, al borde de las lágrimas.