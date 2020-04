Viudo de Javiera Suárez mostró lo mucho que su hijo se parece a él: fotografía impresionó a sus seguidores

View this post on Instagram

– ¡Dejen que los niños sean niños! – Han sido semanas de nervios, encierro, homeschool, hacinamiento y aislamiento social…. todos sentimos el estrés y ellos también. Si sientes que ya ha sido demasiado para ellos (o para tí!!!) tómate un descanso y dejemos que vuelvan a ser niños. Jugar y reir es más importante que la clase online. Calma que todo va a estar bien