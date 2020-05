Antonella Ríos compartió potente reflexión sobre la cuarentena con sensual fotografía

Antonella Ríos ha estado bastante activa en las redes sociales en medio de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19.

A través de la plataforma la actriz ha compartido desde rutinas de ejercicios hasta recetas culinarias, así como reflexiones sobre el complejo momento que atravesamos.

En este contexto la también locutora radial compartió una postal en ropa interior que acompañó de un profundo texto.

Primero citó una supuesta frase de Charles Darwin: “Quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente sino el que se adapta mejor al cambio“.

Luego continuó: “Comparto absolutamente esta manera de enfrentar los cambios y las dificultades en pro de sobrevivir

Estoy trabajando para ser fuerte por dentro y por fuera”.

“Mucha ansiedad me tenia media esclavizada de la comida pero logré ordenarme y mantenerme en equilibrio”, agregó luego.

Finalmente recomendó buscar “el objetivo y dibújalo para poder concretarlo. Si lo piensa y lo deseas lo puedes conseguir. Buscar el equilibro mental y físico cuesta pero, ordenando tu día ordenas tus ideas y tu cabeza“.

Por último reconoció que está “feliz porque agradezco todo lo que tengo y no sufro por lo que no tengo, pero es un trabajo largo y doloroso pero puedes lograrlo. Me siento poderosa”.

Aquí puedes ver su publicación: