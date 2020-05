Al natural: actriz Salma Hayek enseñó sus canas y recibió positivos comentarios en las redes

La actriz Salma Hayek es una activa usuaria de Instagram que constantemente comparte fotografías de su trabajo, así como de momentos más íntimos.

En esta oportunidad la intérprete mexicana compartió una natural fotografía en donde exhibió su cabello natural a sus 53 años, permitiendo ver sus canas.

“Be proud of your roots. Siéntete orgullosa de tus raíces“, escribió en la publicación que fue alabada por sus seguidores, sumando más de medio millón de likes.

Aquí puedes ver la imagen: