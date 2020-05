Chiqui Aguayo y su precaución durante la cuarentena: “No he salido, soy paranoica, nunca hemos salido”

La comediante Chiqui Aguayo conversó con Jordi Castell en el espacio “El Aperitivo“, donde relató cómo es su diario vivir en medio de la cuarentena.

En esta línea la expanelista de “Buenos Días a Todos” narró que no ha salido de casa, manteniendo un confinamiento absoluto junto a su esposo Karim y su hija Amal.

“No he salido en más de un mes de la casa, me arreglé para hablar contigo. No he salido, soy paranoica, nunca hemos salido“, fue parte de lo que le relató a Castell.

A esto detalló que tras la pérdida de su primer hijo lo pasó pésimo, por lo que “todo el embarazo lo viví con susto y hacía cosas absurdas. Íbamos a celebrar después de cada ecografía, subí como 20 kilos porque todo lo celebrábamos con comida”.

Tras esto reflexionó sobre la televisión, reconociendo que nunca imaginó que terminaría trabajando en un matinal. “Ahora, nunca me hubiera imaginado trabajando en un matinal, eso sí que no estaba en mis planes“, afirmó.

A la vez Aguayo aseguró que antes la televisión era más “glamorosa” y que ahora se ha vuelto más austera debido a la crisis. “Yo cuando estuve en el Club de la Comedia, ese tiempo era mucho más glamorosa la tele, había más plata para todo, es que ahora no hay nada“.

Por último dejó en claro sus intenciones de realizar un show en vivo con Alison Mandel, similares a los que realiza en los Live de Instagram junto a ella, donde narran sus experiencias como madres.