Mayte Rodríguez rompió el silencio sobre su vida amorosa: sus respuestas dejaron dudas en los internautas

La modelo y actriz Mayte Rodríguez se sinceró sobre su vida amorosa, en una entrevista con el animador de Canal 13 Martín Cárcamo.

La modelo fue consultada sobre cómo estaba llevando la relación a distancia con el actor mexicano Diego Boneta, lo que Mayte respondió de manera evasiva y sin convencer a los usuarios que en ese momento estaban conectados en la transmisión en vivo.

“Videollamadas, saludos para acá, saludos para allá y nada que hacer. Me he apoyado mucho en mi familia y he estado súper tranquila porque igual armamos panoramas”, explicó Rodríguez en primera instancia.

Ante esto, el animador siguió preguntándole a Mayte sobre su relación amorosa y sus proyecciones a futuro, lo que respondió de la siguiente manera: “Eso puede esperar, al final hoy día hay gente que está estancada sola lejos de sus familias, de sus amigos, yo creo que somos afortunados de estar cerca“, dijo.

Posteriormente, la actriz aclaró que “Él (Diego) está en Los Ángeles ahora y estamos distanciados por la cuarentena, fluyendo cada uno en sus vidas, cada uno armando sus proyectos, para nosotros la distancia nunca ha sido algo fácil. Yo ya he tenido dos relaciones a distancia, la verdad es que es difícil y ahora con la cuarentena es más”, señaló.

“Cada uno en su casa, en su espacio, pero estamos bien gracias por preocuparse, por preguntar”, cerró.