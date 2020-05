"Cuando veo carne en los asados...": Matías Vega contó detalles de su nuevo hábito alimenticio

Matías Vega fue el nuevo invitado de “Al otro lado”, el programa conducido por la modelo Nataly Chilet y que es transmitido por las redes sociales. En dicha instancia, el ex panelista de Bienvenidos explicó su nuevo hábito alimenticio al convertirse en vegano.

“Ha sido importante y he tenido un cambio importante de conciencia. Cuando uno empieza a ver que todos son seres vivos, que uno hace más daño del que debería, incluso con el ecosistema y el medioambiente, porque los veganos estamos en contra de cualquier abuso animal“, sostuvo el rostro televisivo, quien reveló qué es lo que le sucede cuando lo invitan a asados.

“Ya tengo 34 años; en 32 de ellos comí carne hasta por las orejas. Me siento muy fresco en decirle a alquien “oye, la carne y no sé qué”, pero me ha pasado y cada vez más. Cuando veo carne en los asados me imagino a mi gatita o mi perrito. Cuando me imagino eso, me da como cosa“, expresó.

Vega, eso sí, se tomó su nuevo estilo de vida con humor. “Estoy pesando en cambiar mi nombre (en Instagram) a Matías Vegan’“, dijo a modo de broma.