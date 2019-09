Polo Ramírez paró en seco a Matías Vega por mencionar a su hija en discusión sobre el rodeo

Durante la jornada de hoy en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se vivió una tensa y a la vez irrisoria jornada luego de que el periodista Polo Ramírez se descolocara ante una frase de Matías Vegas, locutor en off.

Todo comenzó luego de que el panel abordara el tema del rodeo en compañía de las actrices y activistas Soledad Pérez y Eliana Albasetti, donde hablaban de cómo estas mujeres se oponían al rodeo por considerarlo maltrato animal.

Bajo este contexto Polo Ramírez comenzó a mencionar otros hechos que se verían afectadas por su eventual prohibición, agregando que “tendríamos que dejar de comer carne, por ejemplo“.

Fue allí donde Matías Vega soltó una frase que no le cayó nada bien a Ramírez. “Por algo tu hija es vegana, pues Polo“.

El cambio de rostro de Polo Ramírez fue más que notorio y no dudó en pararle los carros de forma inmediata: “Bueno pero no pongas de ejemplo a mi hija si no la pongo yo po’ Matías, no seas patudo, si ni siquiera la conoces, además“.

La situación desató risas en el panel y hubo algunos que incluso felicitaron a Matías por lograr descolocar al comunicador.

Haz clic aquí para revisar el momento, desde el minuto 14:40.