“Desde que mi mamá murió…”: El estremecedor relato de Maly Jorquiera en sus redes sociales

Desde que mi mamá murió un 6 de febrero del 2006 mis días dejaron de tener sentido, caí de golpe en la realidad y en lo que es la vida, un principio, un medio y un final, yo me salté el medio de inmediato, por que conocí muy joven el final y el dolor del final, de la separación, de la muerte! Prometí no querer más de la cuenta, por que si ese cariño terminaba, dolía mucho, como dolió y duele el final de tener madre y ser hija y separarse para siempre! Pero este tal Dios, que es el mejor guionista del mundo, me hizo un personaje entregado a su escritura, sin más ganas de que me diera una buena historia para seguir viviendo, confié en él, por qué no me quedo de otra, no había otra liana para agarrar y seguir de pie, y fuiste bueno y me hiciste comprender! Duele, pero entiendo y duele menos, por que la siento cerca, por que la vida no termina aquí, por qué hay un más allá y un más con ella! #felizdíamamá #graciasxestar #másalládelavida #porsiempre #attetuhija #ysiempre #elcortoviajevaliólapena #mamaly ❤️❤️❤️😘😘💓💓💓🙌🏻🙌🏻🙏🏻 y me diste a mi hijo con el mejor que pude encontrar! Me diste una familia y te estaré siempre agradecida #teamoporotin #freireteamo ❤️😘 #amosermamá