“Me mataron…”: Rafael Araneda se “quebró” en plena transmisión de programa de Univisión

En medio del programa “Por ellas” transmitido por Univisión, el animador Rafael Araneda recibió un especial regalo, en el contexto de la celebración del Día de la Madre (10 de mayo).

El conductor de televisión recibió un saludo de parte de su familia, específicamente de parte de su esposa Marcela Vacarezza y de sus hijos, tanto así que se emocionó hasta las lágrimas.

“Mi amor, feliz día. Démosle un abrazo a la mamá juntos. Díganle, de parte del papá, que es la mejor mujer del planeta, que es la mejor mamá y que somos privilegiados de tenerla en casa”, dijo Araneda, al borde de ls lágrimas.

Por su parte, Vacarezza explicó que “estamos separados hace dos meses y medio más o menos ya. Nosotros en Chile, él allá en Miami. Y bueno, nadie pensaba esto de la cuarentena, de la pandemia“.

Mensaje que fue respondido por el animador de la siguiente forma: “Yo admiro de Marcela no solamente a la mamá, sino que a la mujer, que también permitió que estuviese mi mamá viviendo en esa casa. Mi mamá que tiene 92 años. Mi mujer ha sido más que mi mujer, ha sido más que mi esposa y más que la madre de estos tres niños maravillosos, ha sido un pilar fundamental”, declaró Araneda.

Pero eso no fue lo que más emocionó a Rafael, sino que fue un video que la producción tenía de su madre, sorpresa que terminó por quebrar al animador.

Ante esto, Araneda expresó: “Me mataron… me mataron. Han sido días difíciles. La mamá tiene 92 años, se ve muy bien, pero está viejita. Me siento orgulloso de la labor que han hecho mis hijas, mi hijos y por supuesto mi mujer, de cuidar a mi madre”, concluyó.

Revisa el momento acá: