Paloma Mami presentó a su joven madre: le dedicó especial mensaje

Durante la jornada de ayer se celebró el Día de la Madre y muchos famosos se tomaron el tiempo para dedicarles especiales mensajes a sus progenitoras.

Tal es el caso de la cantante chilena Paloma Mami, quien presentó a su joven madre a través de su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 3 millones de seguidores.

La fotografía la acompañó con un singular mensaje, donde la intérprete de “No te enamores” le expresó cuánto la extraña.

“Feliz día mamita linda, thank you for being such a strong inspiring woman, thank you for always taking care of me, putting me and my sister above everything, te amo y te extraño“, declaró Paloma.

Revisa acá la publicación: