Ya es toda una adulta: Así luce la hija de Carla Ochoa que ya tiene 18 años

Carla Ochoa tenía 18 años cuando comenzó una relación con Miguel Piñera, más conocido como “El Negro” Piñera. En aquel tiempo, la pareja fue lo más llamativo de la farándula.

Cuando Ochoa ya era una conocida modelo, la relación llegó a su fin, en medio de un polémico embarazo, ya que Carla quedó embarazada de Karim Pichara, relación del a cual nació Josefa, quien ya tiene 18 años.

“La Jo es maravillosa. Es acuario, puro aire, llena de energía, creativa. He disfrutado todas sus etapas, pero esta me encanta: se ha transformado en una niña muy madura. No está grande sólo físicamente, sino que afectivamente también. Es una nila emocionalmente sana”, expresó Carla Ochoa en una entrevista con LUN.

