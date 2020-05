María Luisa Godoy explicó por qué dejó el teletrabajo y regresó a estudio de TVN con embarazo de 6 meses

Con el arribo del coronavirus Covid-19 a nuestro país, fueron múltiples los rostros televisivos que abandonaron los set de televisión para transmitir desde sus casa, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. A esto se sumó la animadora de TVN María Luisa Godoy.

Si bien la periodista llevaba 7 semanas con esta modalidad, cumpliendo sus funciones desde su hogar, en compañía de sus hijas con las que en más de una oportunidad publicó una postal, esto cambió.

Desde el pasado lunes Godoy regresó al estudio de TVN, sin sumar que además de la condición sanitaria que enfrenamos, también se encuentra con un avanzado embarazo de 6 meses.

En esta línea María Luisa Godoy reveló por qué regresó al canal, en conversación con LUN. “Profesionalmente agradezco estar ahí de nuevo, porque estamos todos los días hablando de la peor pandemia de los últimos cien años y estar ahí me permite una interacción fluida en las conversaciones, hablar claro y sin complicaciones“, partió comentando.

En el mismo sentido, agregó: “Desde mi casa no tenía muchas opciones para contrapreguntar a alguien y debía esperar que me dieran los pases para hablar y no interrumpir. Así que nos pareció relevante que yo volviera”.

Tras esto aclaró, en su regreso, las medidas de seguridad que tomaron son muy estrictas: “Me instalaron un mini set de TV, tipo cápsula, donde solo hay un productor, con un traje que lo cubre entero y mascarilla. Nadie más porque hay una cámara fija o uso un celular. Está al lado de mi camarín donde fue una persona a maquillarme, también con guantes, mascarilla y protector”.