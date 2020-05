“Aquí siempre estará papá para cuidar de ti”: Iván Cabrera se emocionó con video de su hija bailando

View this post on Instagram

Dicen que lo que se hereda no se hurta. Lo maravilloso de verte realizar todos estos vídeos es que nadie te ha forzado, nadie te obliga. Todo nace desde lo mas profundo de ti y eso es una de las cosas que mas me gusta hija amada tu naturalidad para todo. Pasa el tiempo y te vas convirtiendo en una niña sorprendente a quien amo cada dia mas. Y no olvides nunca que aqui siempre estara papá para cuidar de ti. Daria la vida y mas por ti amor mio. #instagram #insta #instapic #tiktok #amordepapá #padre #dance #baile #dancer #bailarina #actriz #amor