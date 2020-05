El desahogo de Betsy Camino tras polémica en “Masterchef Celebrity” con Botota Fox

Hace algunos días Betsy Camino y “Botota Fox” protagonizaron un tenso episodio en “MasterChef Celebrity”, luego de que la cubana le regalara unos alfajores a la transformista.

Tras esto, ambas fueron llamadas al frente y recibieron un reto por parte de los jueces, lo cual desató la ira de La Botota, quien dijo: “No es culpa mía. Ella me lo regaló, yo no se lo pedí“, amenazando incluso con irse.

Luego de esta compleja escena, Betsy Camino presentó sus descargos a las cámaras del programa: “me sentí pasada a llevar, me sentí como una boba por ayudar a una persona… que te ataquen de esa manera es como ‘cría cuervos y te sacarán los ojos"”.

Posteriormente agregó: “uno hace las cosas de buena fe, yo no quería nada a cambio, pero tampoco un maltrato“.

Quien también entregó su postura fue Botota, quien aseguró “no me voy a dejar perder por tonteras, no me voy a dejar caer por detalles, quiero ganar“.