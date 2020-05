"Le dije que no a Playboy...": La osada fotografía de Leonor Varela que acompañó con reflexión sobre la libertad

View this post on Instagram

#tbt 🍑 I said no to posing nude for Peter Beard because I felt scared. I said no to Playboy when they offered lump sums because I felt objectified. Not until I met my friend and more than a decade long collaborator @javieyzaguirre did I feel comfortable to be capture in my earth suit, in all my glory. Thank you girl friend for making me feel so free! 🇨🇱 Le dije no a poser desnuda al famoso Peter Beard por que me dio miedo. Le dije que no a Playboy cuando me ofrecieron mas plata de la que había escuchando hablar, por que me sentí tratara como un objeto. No fue hasta que empece a colaborar con mi amiga @javieyzaguirre que me sentí cómoda sacandomelo todo, y siendo fotografiada en todo mi gloria. Gracias amiga por inspirar esa confianza y permitir que me sienta tan libre!