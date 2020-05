Américo y su reflexión tras accidente de tránsito en La Florida: “Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse”

El pasado martes el cantante Américo protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de La Florida, donde chocó con un poste y luego contra un muro perimetral de una vivienda.

El artista afortunadamente resultó sin lesiones, pero fue detenido y trasladado a una unidad policial, donde el Ministerio Público lo dejó en libertad y citado a declarar.

Tras unos días del incidente, el cantante utilizó sus redes sociales para referirse a la situación, así como agradecer el apoyo de sus fans.

“Solo quiero darles las gracias a todos aquellos que se han preocupado y me han enviado las mejores energías y cariños en un momento muy necesario”, partió comentando.

Luego agregó: “Decirles que gracias a Dios, en quien siempre he confiado y llevado en mi corazón, nuevamente me protegió. Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse, mucho menos ahora en tiempos difíciles… y que se amplifica mi comprensión de lo verdaderamente importante, entre los que están todos ustedes, que me entregan apoyo, comprensión y cariño”.

Finalmente narró: “Ayer fue un día completo de trabajo intenso, por eso lo difícil de escribir y contarles que estoy bien (…) Los quiero mucho y así siempre será. Ahora nuevamente a trabajar… así es la cosa”.

Aquí puedes ver su publicación: