Ingrid Aceitón presentó a su nueva pareja en las redes sociales: “Me siento bendecida”

La modelo Ingrid Aceitón hace algún tiempo que tiene un nuevo romance y recientemente tomó la decisión de presentarlo en las redes sociales, donde lo hizo con un extenso mensaje.

Su pareja se trata de un joven conocido como “Nashito Alma Grueza“, quien realiza imitaciones y es cantante.

En esta línea, Aceitón redactó: “Quiero decirte que me siento muy bendecida porque llegaste a mi vida. Te lo digo con la pureza de mi corazón y verdad que siento que me caracteriza”.

Luego agregó: “Llegaste a mi vida en un momento que ya no quería creer en el amor ni nada, y me has demostrado con hechos reales que sí existen las personas puras de alma y corazón como tú”.

“(Quiero) agradecerte por ser tan apañador, tan lindo y una persona muy noble. Me siento feliz, porque ya no tenía la esperanza de sentir algo tan lindo como lo siento ahora. Lo más valioso de nosotros es nuestro respeto mutuo, comunicación y cariñitos que nos damos a diario”, continuó.

“Mi corazón se siente llenito y espero entregarte lo mismo. Talentoso, amable y noble. Me siento afortunada. Que Dios nos siga bendiciendo”, cerró la modelo.

Aquí puedes ver la publicación y las postales que compartió: