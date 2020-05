Viviana Nunes cometió osada locura en París

En una nueva emisión del programa “Cocina Fusión” de TVN, la animadora y exmodelo Viviana Nunes contó una osada locura que hizo en París cuando viajó juntó¿o a una amiga en su juventud.

“Con Consuelo fuimos a Moulin Rouge y nos dieron mucha champaña, pero poca comida. Estábamos medias puestas y salimos. Nos subimos al bus para volver al hotel. Y en ese bus toda la gente iba en el primer piso. Son buses de dos pisos y yo le digo a la Consuelo ‘vámonos arriba, que entretenido’”, empezó relatando Nunes.

Tras ello, vino la locura: “Me sentí muy liberada. Además de la champaña y obviamente que me creí una corista del Moulin Rouge, y empezamos a bailar y levantar las piernas, caminando por el pasillo.Yo andaba con una faldita corta y un top, solamente un top. Entonces era muy fácil bajarlo. Pechuga afuera. No hay registro. A pechuga pelá bailando Moulin Rouge, moviendo las pechugas“.

“Cuando ya bajamos al primer piso, todo el mundo nos empezó a aplaudir, por que atrás del conductor había una pantalla que mostraba todo lo que iba ocurriendo en el segundo piso del bus ” finalizó Nunes entre carcajadas.