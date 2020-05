Mala suerte en el amor y buena suerte en el juego: Arturo Longton cuenta las razones de su separación

El nuevo programa de TVN, Cocina y Fusión, espacio culinario y de conversación fue emitido este sábado. El espacio tuvo la presencia de seis famosos que jugaron sus cartas en las cocina.

Ignacio Valenzuela, conductor matinal de Deportes en Agricultura, Camila Andrade, Andrea Hoffman, María Jimena Pereyra, Fernando Kliche y Arturo Longton, fueron los rostros invitados al espacio. Dentro las preguntas, se consultó respecto de un espacio que cada uno borraría de sus vidas, y Longton realizó una sentida confesión.

La preguntó surgió dentro de la cena, instancia en que el exchico reality detalló que hubiese preferido “nunca conocer el juego de azar y el casino”.

“Yo al no haber estudiado una carrera, y nunca tener un piso firme atrás, cuando entro al reality de La Granja fue como una oportunidad porque yo veía a todos mis compañeros que estaban sacando una carrera, todos con sus vidas más o menos casi listas, y yo no estaba en nada, frustrado”, fue su primera reflexión.

Longton realizó una profunda autocrítica respecto de su adicción a los encantos del azar. “Y no haber caído en las garras del juego (…) haber invertido plata en departamentos como lo hicieron otros amigos que ganaron menos que yo”, continuó.

Según contó Longton, el azar lo llevó a tener problemas en su relación de pareja. “De repente estaba jugando en internet estando al lado ella, y yo le echaba la culpa (…) por todas esas cosas ella la pasó mal, porque fue penca”.

“Si hubiese hecho bien las cosas qué rico haberle comprado una casa por ejemplo, algo material pero importante por último por todo lo que aguantó, porque yo no soy buen partido para nadie. Siento que ella perdió el tiempo conmigo, podría haber tenido otra vida, quizás hijos. Yo creo que tengo mucha culpa”, agregó.

Longton también contó detalles que vivió luego de su separación. “Sentía que me ahogaba y era por toda la culpa que sentía cuando me separé que me acordaba de la situación de ella, yéndose de mi casa (…) Pero me puse de la nada a llorar, era una puerta quizás que tenía con llave, y lloraba y no entendía porque estaba solo”, afirmó.

“Fue como que me trasladé al dolor que ella tenía en ese minuto cuando sacaba las cosas de mi casa, fue horrible”, detalló, agregando que en ese mismo día llamó a su ex pareja para pedir disculpas.