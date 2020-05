Actriz de Canal 13 confirmó su salida de la señal tras 11 años: “Me desvincularon en diciembre”

La actriz Loreto Aravena se unió a Canal 13 el año 2008, donde participó en múltiples series de gran éxito, como “Los 80”, donde interpretó a Claudia Herrera.

No obstante, en diciembre del 2019 su paso por la exseñal católica habría llegado a su fin.

Esto fue recientemente confirmado por la intérprete, en un Live junto al exalcalde Claudio Orrego.

“Yo estuve 11 años siendo parte de un elenco estable en Canal 13, pero me desvincularon en diciembre del año pasado. Desde ahí que no he querido tomar nada que me dé tanta estabilidad, porque quiero más tiempo”, relató, de acuerdo a Glamorama.

Por otro lado afirmó que la situación está compleja para los actores, porque “los teatros están cerrados; no hay pega“, sumado a que la mayoría de las grabaciones de las teleseries están detenidas, así como se bajaron muchas películas. “La mayoría no cuenta con tratos estables. No somos elencos estables“, agregó.