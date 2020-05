Leo Méndez Jr. reveló cómo nació su idea de incursionar en el porno y cuál fue la reacción de su padre

Hace unos cuantos días Leo Méndez Jr informó a través de sus redes sociales que incursionaría en la industria pornográfica, lo que desató divididas reacciones de sus seguidores.

Ante la ola de comentarios que ya había recibido tras publicar unas osadas fotografías, el hijo de Dj Méndez invitó a bloquearlo si tanto les molestaba. “No me da vergüenza (…) Lo voy a hacer y punto, te moleste o no, te juro que me da exactamente lo mismo”, sostuvo.

Ahora, el exparticipan de de “Bailando por un Sueño”, narró al portal Fotech cómo surgió esta idea, detallando que: “Estaba hablando con mi ex de fantasías sexuales y él me dijo que tenía la fantasía de que nos miraran, ahí me despertó el interés“.

El joven también narró que ya se había creado una cuenta de OnlyFans, donde subía contenido pornográfico, asegurando que mantenía conversaciones con una importante fuente de la industria pornográfica en Las Vegas.

“Tomé contacto con una página de pornografía que está en Las Vegas y ellos me respondieron que encantados de trabajar conmigo (…) ahora, por temas de pandemia, está ‘stand by’, pero apenas vuelvan a funcionar las aerolíneas quizás me dé una vuelta por allá”, narró.

Finalmente reveló cuál fue la reacción de su padre tras informarle de esta noticia, explicando: “Mi papá lo respeta, da su opinión como padre, me aconseja diciendo que existen algunos peligros allá afuera en esta industria que es gigante. Yo tomo sus consejos y ahí yo veo que hago con ellos. Mi hermana también me da sus consejos y lo más importante que podemos llegarlo a hablar”, cerró.