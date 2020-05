“Desgraciados miserables”: Kel Calderón lanza potente crítica por turismo y hambre en pandemia  

Kel Calderón realizó una potente crítica a las personas que salieron con fines recreativos este fin de semana largo. Las palabras de la joven licenciada de Derecho van dirigidas a todos los que burlaron los cordones sanitarios en medio de la crisis por Covid-19 que enfrenta el país.

La hija de Raquel Argandoña compartió una fotografía donde posa con una taza al interior de su departamento en su cuenta de Instagram y en la descripción de la imagen envió un directo mensaje.

“Les mando un abrazo apretadísimo a todos los que están quedándose en sus casas, sobre todo a los que están respetando la cuarentena y no son parte de los desgraciados miserables que salieron igual a pasar el finde fuera de Santiago (hay gente que simplemente no piensa, fin) 🖤”, sentenció Kel.

“Un abrazo más apretado aún si son parte de las personas que siguen teniendo que ir a trabajar o si son parte del personal de salud que está peleando por salvarnos la vida🖤”, agregó.

En la misma publicación Kel hizo referencia a la escasez de alimento que se registra en varios sectores del país: “No todos estamos soportando la pandemia en las mismas condiciones, hay personas pasándolo muy mal hoy y no solo por el virus (…) Hoy estaré publicando muchas formas en las que podemos ayudar, ustedes, yo, nuestros cercanos etc“, explicó.

“Nuestros doctores están dando la batalla en su trinchera, pero es aquí donde nosotros si podemos ayudar, que nadie se contagie por tener que pelear por comer 👊”, finalizó.

Revisa la publicación a continuación: