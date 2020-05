Coté López envió categórico mensaje a sus “haters” tras recibir “odiosos” comentarios sobre su aspecto físico

Hace algunos días, la modelo María José López fue duramente criticada a través de la plataforma “TikTok”, donde recibió ácidos comentarios enfocados en la apariencia de su rostro, y en particular, sobre el aspecto de sus labios.

Ante las críticas que recibió, la esposa de Luis Jiménez decidió defenderse a través de su cuenta de Instagram, donde, en un breve video, le envió un categórico mensaje a sus “haters“.

López comenzó replicando uno de los odiosos comentarios que recibió, tales como: “Coté, ¿qué te hiciste en la boca? pareces Michael Jackson“.

Luego, la modelo explicó que no se trataba de ninguna intervención estética, y que solo se trataba de maquillaje. De hecho, detalló que le gusta ocupar delineador sobre el labio para que luzca más grueso.

“A mí me gusta maquillarlos así, a ti puede gustarte o no, yo nunca te he preguntado si te gusta como me veo“, indicó la modelo en el video.

Asimismo, explicó que “esto se llama maquillaje, existe hace muchos años y puedes cambiar mucho con él.

Esto es un espejo por si no tienen en su casita, sirve para mirarse a uno mismo”, concluyó.

