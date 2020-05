El emotivo mensaje de Faloon Larraguibel a su hija Augusta: “Llegó a completar este triángulo perfecto”

Debido a la cuarentena, múltiples rostros han enseñado con mayor frecuencia cómo es su hogar y la vida en familia que se han visto obligadas a llevar.

Una de ellas es Faloon Larraguibel, quien a través de Instagram ha enseñado cuánto han crecido sus hijos, a la vez que enseña cómo han sido sus días de encierro por el Covid-19.

En esta línea la participante de “Bailando por un Sueño” redactó en Instagram: “Augusta llegó a completar este triángulo perfecto, muchas personas me preguntan cómo lo hago si no tengo ayuda y trabajo… y sólo quiero decirles que es muy importante distribuirse las responsabilidades con la pareja y no dejar de lado lo que te apasiona hacer, eso hace que seas una mamá aun más feliz“, entregando un tierno mensaje a su hija.

Aquí puedes ver la publicación: