Daniela Nicolás y su desconocido vínculo con Carolina Arregui: “Tuvimos que ser madre e hija en otra vida”

La reconocida actriz Daniela Nicolás estuvo hace algunos días en el espacio que se transmite por Instagram, El Aperitivo, donde reveló detalles del vínculo que tiene con Carolina Arregui, con quien estuvieron grabando “Wena Profe” en TV.

“A ella la conocí en TV. Ella hacía de mamá mía. Al principio cuando me dicen ‘Carola Arregui va a ser tu mamá’, yo así, ‘concha, me muero’. O sea, te juro que no me atrevía ni a mirarla. Era Carola Arregui, era brigido y yo al principio muerta de vergüenza dije ‘debe ser pesada”, relató.

“El primer día que nos toca lectura de guion, se me acerca y me dice ‘ay, tú vas a ser mi hija’, y se queda mirándome. Me mira y se queda callada. Y yo como media incómoda, nunca había hablado con ella. Y me dice ‘oye, tienes algo de mi hija Mayte que algo me pasa’, y nada po, seguimos la conversación”, agregó.

“Hasta que cuando terminamos la teleserie me invitó a su casa y me dice ‘Dani, te tengo un regalito’. Y ella andaba con un puntito de luz colgando, ella, su hija la Jesu y la Mayte, un puntito de luz”, complementó.

“Y me pasa la cajita y me dice ‘te tengo este regalo, porque realmente tuvimos que haber sido mamá e hija en otra vida’, y me regaló un puntito de luz. Mori”, cerró.